Soprano remplacé dans The Voice Kids : il envisage déjà de revenir !

Après trois années passées à coacher les mini Talents de The Voice Kids, Soprano a pris la décision de laisser sa place pour la prochaine saison. Le chanteur de 42 ans sera remplacé, selon les informations de Voici, par Julien Doré ! Mais pour combien de temps ?

Soprano n'exclut pas l'idée de partager à nouveau son expérience avec de jeunes candidats. Mais cela devra passer après ses autres projets. "Je suis actuellement en tournée et j'enchaîne en 2022 les stades avec Chasseur d'étoiles Tour. Je ne vais pas vous mentir : ça va être compliqué de trouver du temps pour The Voice Kids, parce qu'il ne faut pas faire les choses à moitié pour les petits !", a-t-il avoué lors d'une interview pour Télé Star avant de nuancer : "Alors peut-être l'année prochaine, ou celle d'après. Je ne ferme pas la porte."

Les fans de Soprano devront donc se montrer patients avant de le revoir sur TF1 mais, à défaut, ils auront l'opportunité d'assister à ses concerts. Un moindre mal.

Un joli turn-over

Rappelons que Soprano n'est pas le seul coach de The Voice Kids à quitter le programme. Jenifer aussi a décidé de ne pas rempiler, au bout de sept ans de bons et loyaux services, pour poursuivre d'autres projets professionnels. Elle sera remplacée, toujours d'après nos confrères de Voici, par Louane ! Huit ans après avoir elle-même participé à la version adulte de l'émission, la maman d'Esmée va avoir l'occasion de juger les meilleurs chanteurs juniors de France, âgés de 6 à 15 ans.

Kendji Girac et Patrick Fiori devraient quant à eux garder leur fauteuil rouge. Pour l'heure, aucune information sur la diffusion de la prochaine saison de The Voice Kids n'a été communiquée. En attendant, les téléspectateurs ont rendez-vous avec la toute première saison All Stars de The Voice qui démarre le 11 septembre prochain.