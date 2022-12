Mort de Mylène Demongeot : "Ça me fend le coeur", Kev Adams partage sa peine immense en direct

Ce jeudi 1er décembre, alors qu'il était avec Yannick Noah invité sur le plateau de l'émission C à Vous diffusée sur France 5, Kev Adams a tenu à rendre hommage à la célèbre actrice Mylène Demongeot, qui vient de décéder à l'âge de 87 ans. "C'est bouleversant... Ça me fend le coeur. C'est une femme avec qui j'ai créé un lien sur le tournage (ils ont joué ensemble dans le film Maison de Retraite, ndlr). Elle m'envoyait des films à regarder. J'ai pris ça comme un coup sur la tête. Apprendre ça aujourd'hui, ça m'a cassé en deux", a-t-il déclaré avec beaucoup d'émotions, en précisant qu'une suite du long-métrage dans lequel ils se sont donnés la réplique était prévue, et qu'il allait par conséquent, avec ses collègues, essayer de faire "le meilleur film possible pour lui rendre hommage".

Plus tôt dans la journée, c'est Franck Dubosc , avec qui elle a contribué au succès de la saga Camping, qui se montrait très affecté par cette nouvelle, sur son compte Instagram. "Au revoir Mylène... on en aura pris des apéros !", a écrit l'acteur de 59 ans en partageant un tendre cliché de lui avec la défunte.