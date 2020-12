Mort de Claude Brasseur : le regret immense de Mylène Demongeot, sa partenaire dans Camping

Le monde du cinéma est en berne. La scène française a perdu l'un de ses piliers les plus précieux en devant faire ses adieux à Claude Brasseur, mort le 22 décembre 2020 à l'âge de 84 ans. Pour beaucoup, ses proches, sa famille, son fils unique Alexandre, tous ceux qui ont assisté à ses funérailles au Père-Lachaise de Paris, ou à la cérémonie d'hommage en l'église Saint-Roch, c'est un déchirement. Mylène Demongeot, le coeur en miettes, a tenu à rendre hommage à son ancien partenaire dans les colonnes du magazine Gala.

"Ça m'a fait un grand choc d'apprendre le décès de Claude, explique la comédienne. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les trois Camping avec lui. Je garde le souvenir d'un excellent acteur, d'un très grand professionnel. Avec Monsieur et Madame Pic, on aura formé un très beau couple. On a pris beaucoup de plaisir à jouer ces deux figures populaires dans un film populaire." Ils se sont donnés la réplique à trois occasions, dans chaque volet de la saga estivale. Mais la relation de Claude Brasseur et de Mylène Demongeot ne cessait pas de faire des éclats une fois les portes des Flots Bleus passées.

C'est avec grand regret qu'elle a évoqué leurs récents coups de fil. D'autant que Mylène Demongeot pensait retrouver, prochainement, son grand copain sur les plateaux. Et que le destin en a décidé autrement. "Sur le tournage, je me rappelle qu'il buvait et mangeait bien. Il faisait la fête aussi, notamment avec Mathilde Seigner qui connaît davantage le Claude Brasseur de la nuit, poursuit-elle. Je l'engueulais parfois le matin en lui disant 'Claude, tu devrais te calmer, à ton âge'. Lorsqu'on s'appelait, on parlait de nos bobos respectifs, de notre santé. Il était question de faire un quatrième Camping, on attendait de lire le scénario. Je pense beaucoup à son fils, un grand acteur." Difficile d'imaginer, effectivement, une suite sans l'immense interprète de Jacky Pic...

