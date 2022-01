"Il ne voulait pas m'auditionner !" : Diane Kruger snobée par Tarantino, elle dévoile la raison

En 2009 sortait au cinéma Inglourious Basterds, du réalisateur Quentin Tarantino. Le film fait alors un véritable carton, cumulant 321 millions de dollars de recettes mondiales et des nominations dans les plus prestigieuses cérémonies. Un succès auquel Diane Kruger a bien failli ne jamais prendre part...

Dans le long-métrage, l'actrice allemande incarne le personnage de Bridget von Hammersmark et elle a affronté bien des obstacles avant de décrocher le rôle ! Dans le podcast Reign with Josh Smith, Diane Kruger a ainsi révélé que Quentin Tarantino ne voulait pas d'elle... "Il a auditionné tout le monde. Il ne voulait pas m'auditionner car il avait vu un film dans lequel j'étais qu'il n'avait pas aimé. Alors il ne croyait pas en moi dès le départ. Clairement, la seule raison pour laquelle il m'a finalement auditionnée c'est parce qu'il ne restait plus personne d'autre !", a-t-elle raconté.

Diane Kruger, qui a été nommée aux SAG Awards et aux Saturn Awards pour sa performance, ajoute : "J'ai dû payer mon propre billet d'avion pour aller de New York [où elle vivait, NDLR] en Allemagne car il ne voulait pas, même si il est américain, me rencontrer aux Etats-Unis. J'ai véritablement franchi tous les obstacles qui m'avaient fait monter la moutarde au nez mais j'étais en mode : 'Tu sais quoi ? Qu'il aille se faire foutre ! Je vais le faire et lui prouver que je peux le faire.' Et, heureusement, tout a marché comme sur des roulettes."

Fière de ne pas avoir baissé les bras, Diane Kruger estime même que cela a "servi de leçon" à Quentin Tarantino pour la suite. "Parfois vous êtes la personne qui met - et je suis certaine que je suis coupable de le faire aussi - les gens dans des cases. Vous pensez qu'ils iront dans telle direction et puis finalement ils ne font pas ça du tout", a-t-elle ajouté.

A noter que Diane Kruger est actuellement à l'affiche au cinéma du film 355 aux côtés de Jessica Chastain, Lupita Nyong'o ou encore Penélope Cruz.