"Il se sent au-dessus des lois" : Judith Chemla, victime de violences conjugales, livre des détails glaçants

Judith Chemla a partagé pendant 5 ans la vie du réalisateur Yohan Manca. Attendus l'an dernier à Cannes pour la présentation de leur film Mes frères et moi, ils n'étaient pas venus à la suite d'une dispute très violente au théâtre du Rond Point, pendant laquelle ce dernier avait lancé un téléphone sur sa femme. Une dispute sur laquelle Judith Chemla est également revenue en pleurant.

"[Les policiers] me disent : 'Madame, il faut porter plainte, parce qu'après c'est le féminicide. On le voit tous les jours madame, il faut porter plainte !' Ils avaient trois appels en même temps à cette seconde là, de femmes victimes de violences conjugales. Et moi, je ne pouvais pas me dire que j'allais porter plainte. Je ne dis rien, je suis sidérée, je ne me vois pas porter plainte contre le père de ma fille, je n'ai pas le déclic intérieur vous voyez ". Un déclic qui n'interviendra que le lendemain matin et qui aboutira à une condamnation en mai 2022.