"Impossible de durcir" : Kev Adams cash sur certaines situations très malaisantes "pendant l'acte" avec des filles

Il est parfois compliqué d'être une star dans certains domaines de la vie de tous les jours, et Kev Adams l'a appris à ses dépens. L'humoriste français de 31 ans était l'invité de Léa Salamé et Christophe Dechavanne dans l'émission Quelle époque ! du samedi 18 février 2023. L'occasion pour lui de promouvoir son nouveau spectacle intitulé Miroir, de parler de son admiration pour ses modèles dans le stand up que sont Gad Elmaleh ou encore Élie Kakou, mais aussi de se livrer sur des sujets particulièrement intimes, comme il l'avait fait il y a quelques mois avec Nikos Aliagas.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le comédien s'est prêté au jeu puisqu'il a répondu à toutes les questions sans faire dans la langue de bois. Ainsi, le frère de Lirone commence par évoquer "à quel point il a du mal avec l'engagement", reconnaissant notamment avoir "le syndrome de Peter Pan, aimer sortir, faire la fête dehors tout le temps", tandis que sa grand-mère préférerait qu'il lui annonce un mariage imminent.

Quand je vais raconter à mes potes que je suis en train de coucher avec toi !

C'est alors que l'animatrice star du programme décide de le questionner sur l'impact de ce métier, avec sa notoriété inhérente, sur sa sexualité au quotidien. D'autant plus qu'il a "cartonné très jeune", et que "les filles l'attendaient à la fin des spectacles, comme une rockstar", comme le souligne Léa Salamé. "Ça amène parfois des choses très gênantes", débute l'ex d'Iris Mittenaere. "C'est dur de s'exposer dans l'intimité quand on a du mal avec son image publique", poursuit celui que l'on connaît également à l'état civil comme Kevin Smedja, avant de donner un exemple concret.

"On se retrouve parfois très mal à l'aise. Ça m'est arrivé parfois d'avoir des situations de malaise extrême. Ça m'est arrivé de coucher avec une fille et que la fille s'arrête et me dise en plein milieu de l'acte : 'Attends, mais quand je vais raconter à mes potes que je suis en train de coucher avec toi, c'est dingue !' Et moi c'est fini après, à partir de ce moment-là, c'était impossible de durcir. (...) C'était terminé !", conclut-il à ce propos.