Diaporama : "Impossible de durcir" : Kev Adams cash sur certaines situations très malaisantes "pendant l'acte" avec des filles

"Ça m'est arrivé de coucher avec une fille et que la fille s'arrête et me dise en plein milieu de l'acte : 'Attends, mais quand je vais raconter à mes potes que je suis en train de coucher avec toi, c'est dingue !' Et moi c'est fini après, à partir de ce moment-là, c'était impossible de durcir. (...) C'était terminé ! ", conclut-il à ce propos. Kev Adams - Les personnalités se mobilisent lors de la 36ème édition du Téléthon sur le plateau de France 2, avec pour parrain K.Adams, le 3 décembre 2022. © Coadic GUIREC / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE