"J'ai arraché ma fille de Marseille": Rebecca Hampton obligée de "fuir" avec Éléa après un grand bouleversement

De 2004 jusqu'à 2022, Rebecca Hampton a incarné le personnage de Céline Frémont dans Plus belle la vie. Un personnage auquel elle a dû dire adieu il y a peu lorsque l'arrêt définitif de la série a été acté. Et à plusieurs reprises, la comédienne de 49 ans n'a pas caché que cela lui avait causé beaucoup de peine. Même encore aujourd'hui, des mois après le clap de fin. "Je suis en chagrin, je ne suis de toute façon en ce moment que chagrin", a-t-elle reconnu auprès de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui, ce mercredi 12 avril 2023.

Et de préciser sa pensée : "C'est un grand grand bouleversement, d'abord parce qu'on l'a tous appris de manière un peu violente et un peu rapide. On en entendait souvent parler mais ça faisait des années qu'on disait que Plus belle la vie allait s'arrêter donc personne ne l'a vraiment pris au sérieux". Rebecca Hampton a d'autant plus été affectée par l'arrêt de la fiction de France 3 qu'elle a dû prendre la décision de quitter Marseille pour s'installer à Paris dans la précipitation. "Je dis toujours que, quand on est seul dans une situation, on gère très bien. En tout cas, jusqu'à il y a dix ans je gérais toutes les situations de façon assez claire parce que ça n'incombait que moi. Et depuis que j'ai ma fille (Éléa, ndlr), les choses sont très différentes. Ma fille est marseillaise, et en fait, au mois de juin, le terme est bon, j'ai arraché ma fille de Marseille pour la faire s'installer à Paris avec moi", a-t-elle confié.

Des décisions extrêmement rapides

Rebecca Hampton ne se voyait en effet pas enchaîner les allers-retours, bien consciente que le mieux pour sa carrière était de revenir vivre dans la capitale. "J'étais seule à Marseille avec ma fille depuis dix ans et je me suis dit : 'si Plus belle la vie s'arrête, le travail va revenir à Paris et donc il va falloir que je retourne plus dans le système des castings, des auditions, des rencontres..' et je ne laisse pas ma fille toute seule à la maison donc c'est vrai que j'ai pris des décisions extrêmement rapides. Et on a quitté Marseille un peu comme...", a-t-elle tenté d'expliquer, jusqu'à ce que Faustine Bollaert ne l'aide à compléter : "Comme si vous aviez fui un peu". L'animatrice a ensuite estimé que la fin de Plus belle la vie avait donc été pour Rebecca Hampton "un changement radical de vie".