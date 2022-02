"J'ai beaucoup souffert de ça" : Louisy Joseph fâchée avec les autres L5 ?

Le monde les a découvertes une à une lors des castings de la toute première saison de l'émission Popstars, diffusée sur M6 en 2001. En formant le groupe L5, Lydy, Alexandra, Coralie, Marjorie et Claire ont marqué toute une génération. Et c'est pourquoi les cinq chanteuses se retrouvent, le mardi 8 février 2022 sur W9 dans le show organisé pour célébrer les 30 ans du Hit Machine.

On a jamais voulu répondre pour ne rien alimenter

On a récemment vu les L5 réunies pour faire une surprise à Nabilla Benattia, du côté de la Tour Eiffel... mais Claire Litvine n'était pas présente ce jour-là. C'est donc une joie de les retrouver au complet, en compagnie de Charly et Lulu, d'autant qu'on les disait fâchées depuis la séparation imposée par leur maison de disque début 2007. "On a juste jamais voulu répondre pour ne rien alimenter, se souvient Louisy Joseph, alias Lydy, auprès de Gala.fr. J'ai beaucoup souffert de ça. On m'en parlait beaucoup car j'avais beaucoup de projets. Et ces questions vampirisaient mes actualités."

On vous prépare une super surprise

Louisy Joseph est effectivement la seule membre des L5 à avoir fait une carrière solo notable, notamment en collaborant avec Pascal Obispo pour sortir un premier album - dont le célèbre titre Assis par terre. Pendant ce temps-là, ses anciennes copines se démenaient pour que le girlsband formé par Popstars continue à vivre. Et ces efforts n'ont pas été vains. "On a beaucoup d'envies, on fait des réunions, des brainstormings, confirme l'artiste de 43 ans. Franchement, on vous prépare une super surprise. Et je ne veux pas trop vous en dire, juste que ça vous fera plaisir. On va faire quelque chose qui va honorer notre histoire avec le public."

Bien sûr, Louisy Joseph n'oublie pas pour autant ses propres projets. Elle a sorti, durant l'été 2021, une chanson intitulée Caribbean Woman et va offrir au public un album pop cet été. La chanteuse est également actrice est a récemment joué dans la série Astrid et Raphaëlle, sur France 2, mais aussi dans Camping Paradis et dans Coup de foudre à Noël. Voilà une artiste complète qui réunit, en elle, toutes les femmes de nos vies...