Claire Litvine (Popstars) retrouve les L5... elle a complètement changé de look !

Toutes les femmes de nos vies, bientôt réunies ? La réponse est oui ! Si l'on en croit les récents partages d'Alexandra Dana sur les réseaux sociaux, la chanteuse a retrouvé toutes ses copines de l'époque L5. Le mercredi 26 janvier 2022, elle a effectivement dévoilé une photographie sur laquelle elle prend la pose avec Lydy alias Louisy Joseph, Marjorie Parascandola - qui vient d'avoir son deuxième enfant -, Coralie Gelle et... Claire Litvine ?

Incroyable mais vrai : après avoir tenté différentes formules de girlsband les unes avec ou sans les autres, les L5 se sont réunies et elles ont toutes changé de look. Tout particulièrement Claire, qui représentait la figure hippie chic du groupe, et qui dispose désormais d'une crinière permanentée et décolorée... bien loin de ses longues mèches brunes qui volaient, fut un temps, dès qu'elle se trouvait en présence d'un peu d'air. Cette image, d'ailleurs, n'est pas sans rappeler la jaquette du premier album des L5, sorti juste après leur victoire dans l'émission Popstars en 2001. Vingt ont passé, et c'est comme si c'était hier !