L5 : L'une des membres enceinte, come back chamboulé pour le groupe remanié

Elles renaissent de leurs cendres ! Après une décennie d'absence, les L5 font leur come back ! Ce groupe 100% féminin a marqué la scène française avec les tubes Toutes les femme de ta vie et Une Question de survie. Créé en 2001 par la production du télé-crochet Popstars, il connaît à cette époque un énorme succès, mais de courte durée. Après le départ de Claire Litvine et de Louisy Joseph, alias Lydy en 2006, seules Alexandra, Coralie et Marjorie décident de faire perdurer le groupe.

Sous leur impulsion, les L5 se reforment le temps de quelques émissions. Alexandra et Marjorie créent ensuite Elles 2, un duo pop dans la même veine mais qui ne trouve pas son public. En 2016, les deux amies lancent alors des auditions afin de trouver de nouvelles voix. Concernant Claire Litvine et Louisy Joseph, elles n'ont pas souhaité faire partie de ce nouveau groupe musical. L'interprète de Assis par terre, qui a su rebondir après la mort du groupe L5, expliquait la raison de son refus à Télé Star : "Si on revenait, il faudrait qu'il y ait une valeur ajoutée, à l'image des Spice Girls quand elles sont revenues".

Aujourd'hui rebaptisé New L5, le groupe compte dans ses rangs Coralie, Alexandra, Marjorie et les deux nouvelles recrues Julie et Adeline. Si elles ont pu toutes monter ensemble sur de petites scènes avant la pandémie, les New L5 sont prêtent à démarrer une tournée ! En octobre 2021, elles feront partie de Back to Basic 2000, un évènement musical qui célèbre ces années-là. Mais la tournée risque de se faire sans Marjorie, qui attend son deuxième enfant ! La chanteuse, qui se présente également comme une adepte de la kinésiologie, a posté une photo d'elle et de son compagnon, Patrice, sur la calanque de Port d'Alon.