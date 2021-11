"J'ai cru qu'on m'avait jeté un sort" : Marylou (Koh-Lanta) raconte ses nombreuses galères avant son mariage

Marylou Sidibé a annoncé une excellente nouvelle à ses abonnés Instagram, lundi 15 novembre. Moussa Sissoko et la candidate de Koh-Lanta Malaisie (2012) se sont mariés. Et tout ne s'est pas passé comme prévu pour la jeune femme avant de s'unir à l'homme qu'elle aime.

Marylou Sidibé a en effet eu son lot de galères avant la cérémonie comme elle l'a confié en story Instagram, mardi 16 novembre. "J'ai cru qu'on m'avait jeté un sort, c'était abusé", a-t-elle tout d'abord lancé. Et de dévoiler tout ce qu'il s'était passé. Tout d'abord, elle a été victime d'une nouvelle allergie aux yeux "qui a duré assez longtemps". "Ma fille qui me fait la varicelle trois jours avant le mariage. Super, elle n'a pas dormi de la nuit, donc moi non plus. Je devais aller avec une copine voir la robe, le lendemain elle me dit qu'elle a 40 de fièvre et qu'elle ne pouvait pas sortir du lit. Une robe que j'ai trouvée trois jours avant car, comme d'habitude, je suis la reine de l'organisation. Une fille que je devais voir pour m'accompagner au mariage, le lendemain elle fait aussi une allergie aux yeux. Que des trucs comme ça", a poursuivi l'ancienne aventurière de TF1.

Ce n'est pas tout, Marylou Sidibé a aussi vu ses cheveux tomber par poignées quand elle mettait la main dans ses cheveux. "J'ai arrêté de rire là. (...) Et le jour du mariage, la maquilleuse me met un anticernes qu'on avait déjà mis la veille et qui ne m'avait rien fait. Et ça commence à me brûler sous les yeux. (...) Ma pote qui commence à réciter toutes les sourates qu'elle connaissait", s'est-elle souvenue. Fort heureusement, son mariage s'est déroulé sans problème.

Afin d'annoncer la bonne nouvelle, elle avait publié un diaporama photos sur laquelle on peut l'admirer vêtue d'une sublime robe moulante blanche et dorée au niveau du décolleté et des épaules. Ses cheveux bouclés étaient en partie cachés par un beau voile transparent. A ses côtés, le footballeur Moussa Sissoko porte des baskets et un pantalon blanc. Son haut est quant à lui blanc et doré, pour être assorti à Marylou. Et leur merveille Maliya, née le 24 septembre 2018, apparaît aussi avec les heureux mariés. "Mrs & Mr S", peut-on lire en légende.