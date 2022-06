"J'ai cru que j'allais prendre feu" : Alicia (Mariés au premier regard) frôle le drame, elle raconte

Alicia a été révélée au grand public dans Mariés au premier regard 2022, sur M6. Les téléspectateurs peuvent suivre ses aventures avec Bruno (ingénieur en génie civil de 31 ans), avec lequel elle est compatible à 83%. Sur Instagram, la belle infirmière de 28 ans est aussi très active et partage régulièrement son quotidien. L'occasion de découvrir qu'elle a frôlé un drame.

Le 31 mai, Alicia s'est saisie de son compte Instagram afin de partager un bon plan pour faire ses cils. Et par la suite, elle a révélé : "En parlant de mes cils, il m'est arrivé un truc de fou. J'ai voulu allumer une bougie avec une allumette. Mais quand l'allumette s'est allumée, une étincelle est venue sur mes cils. J'ai cru que j'allais prendre feu. Ca sentait le cochon grillé. J'ai brûlé mes cils qui sont neufs." Plus de peur que de mal heureusement pour l'épouse de Bruno dont le visage est intact.

Ce n'est pas la seule galère qu'elle connaît actuellement. Alicia a révélé qu'elle souffrait du syndrome du colon irritable. Et elle a demandé à ses abonnés comment ils faisaient pour atténuer la douleur. La candidate a ensuite dévoilé son "traitement de fond" pour que le syndrome soit "moins présent". "Les douleurs à l'abdomen apparaissent quand je suis stressée, fatiguée. Surtout aussi quand on mange pas bien. Mais même quand on mange bien, c'est ça mon problème. J'adore les fruits et les légumes et avec les périodes de chaleur je me suis un peu lâchée sur ces aliments, les crudités aussi. C'est pour ça que j'ai mal en ce moment. (...) Il faut absolument prioriser les féculents, mais sans sauce quand vous avez mal. Je sais que si je ne fais pas ça, je finis à l'hôpital et perfusée. Je n'ai pas le droit de manger pendant plusieurs jours pour mettre le système digestif au repos", a-t-elle expliqué.

Ce n'est pas la première fois qu'Alicia partage ses soucis de santé. En avril dernier, elle a confié qu'elle était atteinte de la mononucléose. Et peu de temps après, elle a fait une grosse réaction allergique comme elle l'avait dévoilé en photos.