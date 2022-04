"C'est en train de s'empirer" : Alicia (Mariés au premier regard) dévoile sa nouvelle galère

Cette période est loin d'être idyllique pour Alicia. La candidate de Mariés au premier regard 2022 (M6) a récemment révélé qu'elle avait contracté la mononucléose. Et mercredi 20 avril, elle a dévoilé une autre mauvaise nouvelle à sa communauté, en story Instagram.

Alicia a eu une mauvaise surprise hier comme elle l'a dévoilé en vidéo. L'infirmière de 28 ans a découvert qu'elle avait des plaques sur tout le corps et n'a pas hésité à les montrer aux internautes. "J'ai toujours un problème. Je fais une réaction allergique depuis hier qui est en train de s'empirer. Là ça commence à aller sur le dessus de ma main. Ca commence à monter dans le cou et je commence à en avoir partout sur les joues. Ca commence à me gratter derrière le cartilage d'oreille, c'est tout chaud. Et j'en ai partout : le ventre, les cuisses. Je ne sais pas quoi faire. Je me badigeonne avec une crème à base de cortisone. Je vais prendre un zyrtec mais fait chier, j'en ai marre j'ai toujours des problèmes", s'est-elle agacée tout en dévoilant des parties rougies de son corps.

Démunie, l'épouse de Bruno a demandé conseil à ses abonnés. Et une femme lui a écrit pour lui dévoiler que sa fille, qui a également eu la mononucléose, avait fait la même réaction allergique... à cause de l'antibiotique. "Je m'en doutais fort", a commenté Alicia en légende d'une capture dudit message. La belle blonde devra donc prendre son mal en patience.

C'est le 11 avril dernier qu'Alicia a révélé qu'elle était tombée malade, ses abonnés ayant constaté qu'elle était moins active. "Je sais que je ne suis pas très active ces derniers temps mais comme j'ai pu vous le dire, je suis malade. Je n'ai ni le Covid ni la grippe. Mon bilan sanguin est positif à la mononucléose et explique les symptômes actuels. Je me repose un maximum pour revenir encore plus en forme", expliquait-elle. Certains y alors vu un signe qu'Alicia était en couple. Cette dernière a donc rapidement fait une mise au point : "La mononucléose ne s'attrape pas forcément avec un bisou. Il est vrai qu'on la nomme 'la maladie du baiser' mais elle s'attrape aussi par projections lors de la toux par exemple ou postillons."