Alicia (Mariés au premier regard) malade et démunie : grosse incompréhension sur le mal qui la touche

Cette année dans Mariés au premier regard, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance d'Alicia, une infirmière de 28 ans. Les experts de l'émission ont réussi à lui trouver un match avec 83% de compatibilité en la personne de Bruno (ingénieur en génie civil de 31 ans). En se rencontrant pour la première fois, Alicia et Bruno ont eu un gros coup de coeur et n'ont donc pas hésité à se dire "oui" devant leurs proches. Et jusqu'à présent dans les épisodes diffusés sur M6, tout semble bien se passer entre eux. Mais la réalité n'est pas si rose actuellement, notamment pour la jolie blonde.

En effet, lundi 11 avril 2022, Alicia a annoncé une mauvaise nouvelle à ses abonnés Instagram : elle a été touchée par une maladie éreintante. "Je sais que je ne suis pas très active ces derniers temps mais comme j'ai pu vous le dire, je suis malade. Je n'ai ni le Covid ni la grippe. Mon bilan sanguin est positif à la mononucléose et explique les symptômes actuels. Je me repose un maximum pour revenir encore plus en forme", a-t-elle expliqué en story.

Alicia a ensuite tenu à mettre les choses au clair. Ce n'est pas son mari Bruno qui lui a transmis cette maladie, ni un autre homme. "La mononucléose ne s'attrape pas forcément avec un bisou. Il est vrai qu'on la nomme 'la maladie du baiser' mais elle s'attrape aussi par projections lors de la toux par exemple ou postillons", a-t-elle tenu à rappeler. Et d'ajouter, elle-même un peu perdue : "Si Bruno m'avait donné la mono, je serais tombée malade après le mariage du coup. Je vous avoue que je ne comprends pas vraiment comment j'ai pu l'attraper pour être honnête." Il n'existe malheureusement aucun traitement pour guérir la mononucléose. Alicia doit simplement se munir de patience car la maladie disparaît généralement d'elle-même au bout de 4 à 8 semaines, même si la fatigue peut persister plusieurs mois.

Si elle l'a mentionné, Alicia n'a évidemment pas précisé si elle était toujours mariée à Bruno. Récemment, le charmant brun faisait malheureusement l'objet de terribles rumeurs qui disaient qu'il a mené une double vie avec une autre femme. Des bruits de couloir qu'il s'était empressé de démentir.