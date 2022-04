Alicia (Mariés au premier regard) mariée à Bruno et trahie ? Accusé de mener une double vie, il s'explique

Ils forment l'un des couples qui a touché les téléspectateurs lors du lancement de Mariés au premier regard 2022 (M6). Alicia (infirmière de 28 ans) et Bruno (ingénieur en génie civil de 31 ans) ont appris qu'ils étaient compatibles à 83%. Tous deux ont eu un coup de coeur lors de leur rencontre à Gibraltar et se sont donc dit "oui" devant leurs proches. Si dans les épisodes diffusés actuellement, ils sont sur leur petit nuage, nos confrères de Public ont assuré qu'actuellement, une trahison du charmant brun pourrait tout remettre en cause.

Le site affirme avoir été en contact avec une source proche de la production. Cette personne aurait confié que Bruno avait trompé Alicia. "Il a eu une histoire avec une autre alors qu'il était encore marié. Après un mois de relation avec la deuxième copine, il lui révèle l'existence d'Alicia et sa participation à Mariés au premier regard. Quand elle a découvert le pot aux roses, sa deuxième copine n'a pas hésité une seule seconde à le mettre à la porte et a rompu. Il lui disait qu'il réfléchissait à divorcer ou non", a déclaré la taupe.

Très vite, Bruno a eu vent de cette rumeur. Il s'est alors saisi de son compte Instagram afin de faire une petite mise au point en story. C'est tout d'abord en vidéo qu'il a souhaité réagir : "Je fais cette vidéo pour démentir : sachez que de nombreux articles people sont faux. Il n'y a aucune véracité. C'est toujours 'des sources proches'. Mais aujourd'hui, mes proches savent la vérité. Je veux vraiment faire cette vidéo pour rassurer tout le monde. Non, je n'ai pas eu de double vie", a-t-il tout d'abord répondu.

Bruno a ensuite voulu réagir à la rumeur selon laquelle il connaissait Alicia avant le tournage de Mariés au premier regard 2022. Puis, par écrit, il a précisé : "Si jamais certains croyaient à cette news, je peux vous assurer que j'ai toujours été honnête et droit. Dès que j'ai eu la bague au doigt, mon but était simple : faire en sorte que mon mariage avec Alicia fonctionne", a-t-il conclu.