"J'ai de plus en plus de pression" : Mathieu Madénian, 45 ans, espère avoir un enfant

La lumière est braquée sur Mathieu Madénian ce lundi 15 novembre. L'humoriste et comédien de 45 ans est le héros du Furet, fiction inédite proposée par la première chaîne et dans laquelle il donne la réplique à la sublime Claire Keim.

Dans Le furet, qu'il avait présenté en septembre dernier au Festival de La Rochelle, accompagné d'une grande partie du reste de l'équipe, Mathieu Madénian interprète Maxime, un célibataire endurci qui profite pleinement de sa liberté et assume vouloir vivre égoïstement, sans attaches ni enfants ni contraintes. Maxime accepte d'aider un couple d'amis stérile qui cherche à avoir un enfant par insémination artificielle, en allant faire un don de sperme anonyme pour légalement accélérer la procédure. Sauf que le furet de son frère le mord aux parties intimes. Maxime doit subir une vasectomie et se rend compte qu'il ne pourra pas avoir d'enfants. Il tente alors de récupérer son don de sperme qui a été utilisé par une célèbre journaliste télé nommée Lisa Barrot, jouée par Claire Keim.

Dans la vraie vie, Mathieu Madénian n'a pas d'enfant et ce n'est pas parce qu'il n'en veut pas, bien au contraire. Sauf que le comédien n'a pas encore rencontré la personne idéale pour réaliser ce projet personnel. Il est toujours célibataire, une situation qui peut parfois lui peser. "Faire un enfant, il faut déjà être bien avec quelqu'un, trouver la mère. Quand t'as trente ans, tu t'en fous. Mais quand t'as quarante ans [il en avait 43 au moment de l'interview ndlr], que tu vois les couples autour de toi qui se déchirent où l'enfant devient l'otage, tiraillé entre deux personnes qui avant s'aimaient... J'ai de plus en plus de pression. Peut-être qu'il faut d'avantage chercher la bonne mère ou le bon père plutôt que deux personnes qui s'aiment", avait-il confié au magazine Technikart en février 2020, dont il faisait la couverture.

Un an et demi plus tard, la situation reste inchangée pour Mathieu Madénian. En promotion pour Le Furet, l'humoriste était l'invité de TV Magazine ce lundi 15 novembre 2021, pour un live. Il y a été question de son envie encore non concrétisée d'avoir des enfants. "Ca fait longtemps ! Je suis le parrain de quatre gamins, je suis entouré d'enfants. C'est évident, j'aimerais avoir des enfants. C'est pas ça (Le Furet ndlr) qui m'a donné envie d'avoir des enfants", a-t-il confié.