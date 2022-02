"J'ai dû partir en urgence" : Delphine Wespiser au plus mal ? Lourdes confidences dans TPMP

Contrairement à tous ses collègues de Touche pas à mon poste, Delphine Wespiser a passé le début de son année loin de la grisaille parisienne. En vacances à Punta Cana, la belle et son compagnon Roger ont pris du bon temps pour "se ressourcer" comme elle l'avait fait savoir sur les réseaux sociaux. Mais sous ce bonheur de façade se cachait en réalité un profond mal-être que personne n'avait vu et sur lequel elle est revenue ce jeudi 24 février. Si ses vacances ont été source de tensions avec Cyril Hanouna, son patron, qu'elle n'avait pas prévenu, les choses ont fini par rentrer dans l'ordre. C'est l'une des raisons pour lesquelles la star de Fort Boyard a repris du poil de la bête : "Je vais mieux, je suis soulagée, j'ai un poids en moins !" En réalité, imaginer que l'animateur pouvait lui en vouloir la tracassait profondément : "Je suis sensible, comme vous je pense, et vous ne savez pas, je n'ai pas pu vous dire, j'ai dû partir en urgence mais je vous dirai un jour pourquoi".

Cyril Hanouna a voulu en savoir plus mais n'a malheureusement pas obtenu les réponses à ses questions. Delphine Wespiser a néanmoins expliqué que ce départ était absolument "vital" puisqu'elle avait vraiment vécu une période très compliquée de sa vie : "Il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus graves, il y a 'vital' et 'vital'. Moi, ce n'était vraiment pas un caprice. Vous savez que je suis sérieuse, travailleuse et relativement scolaire. Si je suis partie, c'est que j'en avais besoin. C'était un besoin vital et maintenant tout va bien".