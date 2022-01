"J'ai été surprise de voir ça..." : Julia Paredes touchée par la Covid-19 et désemparée, elle balance

C'est un coup dur pour la jeune maman qui ne parvient plus à nourrir correctement son adorable petit garçon. "Je vous en ai parlé en story et j'ai été surprise de voir par messages que je ne suis pas du tout la seule. Est ce dû à la fatigue ou au virus lui-même ? Je ne sais pas mais quoi qu'il en soit je produis moins de lait depuis que j'ai le virus du Covid c'est certain !", confie-t-elle. Une situation qui met en rogne le petit Vittorio, comme elle le rapporte : "Bébé s'énerve, veut être au sein tout le temps mais ça ne sort pas et quand je tire le lait pareil, aucune montée de lait dans la journée ! J'espère que ça va vite se rétablir ! Ça vous est déjà arrivé ? Bon courage en tout cas."

Rappelons que ces derniers mois n'ont pas été de tout repos pour la petite famille. L'amoureuse de Maxime Parisi, le père de ses deux enfants, révélait en novembre dernier que la jeune Luna était malade. Sa fillette souffrait alors d'une pneumonie. "Cette nouvelle m'a mis sous tension, beaucoup de stress, de questions, d'inquiétude... quand nos enfants vont mal on est vite désemparés mais en même temps on doit rester positifs", avait déclaré Julia Paredes sur les réseaux sociaux. La petite Luna à peine remise et voilà que la Covid-19 s'installe à la maison... Dur dur.