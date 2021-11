"Dure période !" : Julia Paredes inquiète, sa fille touchée par une pneumonie

C'est une maman inquiète que les internautes ont découvert vendredi 26 novembre 2021. Sur son compte Instagram, Julia Paredes a partagé quelques nouvelles sur la santé fragile de sa fille aînée, Luna (4 ans), atteinte d'une pneumonie. Une mésaventure sur laquelle la mère de famille, connue pour sa participation à Mamans & Célèbres (TFX), a apporté d'amples détails.

"Dure période en ce moment ! On a appris que loulou avait une pneumonie, c'est pris à temps donc par chance elle commence à aller mieux petit à petit avec le traitement", a d'abord indiqué la compagne de Maxime Parisi, avant de poursuivre, impuissante : "Mais cette nouvelle m'a mis sous tension, beaucoup de stress, de questions, d'inquiétude... quand nos enfants vont mal on est vite désemparés mais en même temps on doit rester positifs."