Julia Paredes enceinte : sa fille Luna très impactée par sa grossesse, vigilance nécessaire

Très prochainement, Julia Paredes va accueillir son deuxième enfant. L'ex-candidate de télé-réalité est enceinte d'un garçon, un petit frère donc pour son aînée Luna (4 ans). Bien qu'elle soit comblée par cette nouvelle grossesse, celle-ci n'est pas de tout repos. Et pour cause, Julia Paredes rencontre plusieurs difficultés liées à son endométriose. Ainsi, un suivi très régulier est nécessaire pour s'assurer de la bonne santé de son bébé, d'autant que la jolie brune souffre de plusieurs maux physiques.

Des maux qui semblent avoir des conséquences sur la jeune Luna. C'est ce qu'a confié Julia Paredes via sa story Instagram. "Elle se plaint de sa gorge depuis hier, elle tousse, elle a le nez bouché. Mais il n'y a rien de grave, c'est juste un petit rhume. Quand la pédiatre lui a demandé où elle avait mal, elle lui a répondu : 'Au ventre et au dos.' Mais elle n'a pas mal à ces endroits et la pédiatre m'a dit que chez les enfants comme Luna, qui sont très intelligents et un peu avancés, c'est un peu un syndrome psychosomatique", a-t-elle révélé.

Et de préciser : "En gros, parce qu'elle voyait mon ventre changer et comme je dis régulièrement que j'ai mal au ventre et au dos, elle prend tous mes maux. Elle ressent tout ça donc elle dit qu'elle a mal au dos et au ventre. (...) Jusqu'à la fin de la grossesse, elle va donc croire qu'elle a mal." Julia Paredes doit donc être vigilante jusqu'à la fin de sa grossesse pour ne pas lui "transmettre (sa) douleur". "Je pense que je vais faire hyper attention. Même quand j'aurais des contractions ou des douleurs, je ne vais plus rien dire parce que ça la perturbe un peu. Et elle comprend qu'un bébé va arriver, je pense que c'est pour ça qu'elle dort mal la nuit", a-t-elle conclu sur le sujet.

En plus de la future arrivée d'un bébé dans sa vie, la petite Luna est certainement très chamboulée par la récente et énième séparation de ses parents. Le 2 mai dernier, Julia Paredes a annoncé la mauvaise nouvelle à sa communauté, assurant que les deux ex faisaient tout pour préserver leur fille. Et Maxime Parisi fera malgré tout bien partie de la vie de son deuxième enfant.