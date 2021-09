Julia Paredes de nouveau en couple avec Maxime : adorable portrait de famille et pied de nez au haters

Rappelons que Julia Paredes et Maxime Paredes se sont mariés au début de l'année 2021. Quatre mois plus tard, ils se séparaient. "Non Maxime et moi ne sommes plus ensemble. Nous allons garder ça pour nous mais, quand on est malheureux à ce point, il faut prendre des décisions", confiait-elle. Une mauvaise période qui est heureusement aujourd'hui un lointain souvenir.