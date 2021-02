Julia Paredes enceinte et séparée de son mari Maxime ? Nouvelles confidences

La relation entre Julia Paredes et Maxime Parisi a toujours été très complexe. D'abord amoureux, ils se sont séparés lorsque la jeune femme attendait leur première enfant, Luna (3 ans et demi). Finalement, le couple a réussi à surmonter les épreuves du passé et ils se sont même unis au mois de janvier dernier. Mieux encore, Julia et Maxime seront prochainement parents pour la deuxième fois. Mais alors qu'ils ont décidé d'entamer une nouvelle vie à Dubaï, les amants terribles de la télé-réalité ont semble-t-il renoué avec leurs vieilles habitudes. En effet, il y a quelques jours, Julia Paredes a laissé entendre qu'elle s'était séparée de son époux. D'une part en supprimant toutes les photos de lui sur ses réseaux sociaux mais aussi en faisant des confidences très troublantes.

"On préfère rester discrets sur notre situation actuelle et gérer comme des adultes. Mais on ne sait pas faire semblant... La vie n'est pas toujours rose en couple... On pense aussi que le mariage peut nous souder davantage mais quand deux personnes ne s'entendent plus, c'est compliqué...". Julia Paredes a même expliqué que, dans dix ans, elle se voyait "seule avec [ses] enfants". Pour les internautes, le doute n'était alors plus permis : Julia et Maxime avaient rompus !

Et puis, dans la soirée de mardi 16 février 2021, Julia Paredes a décidé de reprendre la parole pour calmer les ardeurs de ses abonnés. "Quand vous venez ici vous installer, il y a des choses à faire, vous n'êtes pas forcément bien tout de suite, il y a énormément de choses à penser, voilà pourquoi aussi j'ai été très stressée ces derniers temps, moi je suis une éponge et je suis très sensible donc dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je prends tout après j'explose quoi. Je sais qu'il ne faut pas être comme ça mais c'est mon caractère. J'ai eu un trop plein et du coup le pauvre Maxime je lui en mettais plein la tête, et forcément ça joue sur notre couple", a-t-elle reconnu via sa story Instagram. Et de rassurer : "Donc oui, j'avais enlevé les photos, mais on est des adultes, ce n'est pas parce qu'il y a des tensions qu'on n'est plus ensemble, on est marié, on a des enfants, donc on ne va pas se séparer ! C'est juste que j'ai un caractère assez fort, je suis très chiante parfois, je le sais et avec les hormones de grossesse ça n'arrange rien. Et comme je vous dis j'avais énormément de stress, j'aime bien quand tout est bien, quand ma famille est bien, et là ce n'était pas le cas donc ça m'énervait, ça m'angoissait. Je suis montée en pression et voilà."

Pour conclure, Julia Paredes a confié aller beaucoup mieux depuis qu'elle et sa petite famille avait trouvé leur nouvelle maison.