Julia Paredes enceinte et séparée de son mari Maxime ? Ces phrases qui en disent long...

Le 23 janvier 2021, Julia Paredes, enceinte de son deuxième enfant, et Maxime Parisi célébraient leur amour lors d'un superbe mariage. Mais, moins d'un mois plus tard, le couple semble battre de l'aile... Sur les réseaux sociaux, la maman de la petite Luna (3 ans et demi) en dit un peu plus sur la relation tendue et compliquée qu'elle entretient avec son époux ces derniers temps.

Sur Instagram, ce vendredi 12 février 2021, lors d'une session questions/réponses avec ses plus de 820 000 followers en story sur Instagram, la candidate de télé-réalité aperçue dans Mamans & Célèbres sur TFX est face aux interrogations de ses abonnés quant à son couple avec Maxime Parisi. En effet, ils sont nombreux à avoir remarqué que Julia Paredes a supprimé les photos avec son époux...

"On préfère rester discrets sur notre situation actuelle et gérer comme des adultes. Mais on ne sait pas faire semblant...", lance-t-elle alors depuis Dubaï où elle s'installe avec sa petite famille. Et de poursuivre : "La vie n'est pas toujours rose en couple... On pense aussi que le mariage peut nous souder davantage mais quand deux personnes ne s'entendent plus, c'est compliqué..." Plus encore, la jeune maman a expliqué que, dans dix ans, elle se voit "seule avec [ses] enfants". Des confidences qui ne trompent pas : entre Julia Paredes et Maxime Parisi, rien ne va plus. Mais ce n'est pas la première fois que le couple bat de l'aile. Peut-être parviendront-ils à se rabibocher avant une nouvelle rupture...

Toujours lors de cette session questions/réponses en story sur Instagram, Julia Paredes a donné de ses nouvelles quant à son kyste au niveau de la main. "Le médecin ici m'a dit qu'il n'était pas préférable d'opérer avec la grossesse. C'est dû justement à la grossesse et au canal carpien qui gonfle et qui a déplacé mon kyste donc à surveiller", confie-t-elle.

En attendant, elle se concentre pleinement sur cette deuxième grossesse tant désirée. Le couple s'apprête à connaitre les joies de la parentalité une nouvelle fois, et leur fillette Luna a hâte de devenir grande soeur. D'ailleurs, Julia Paredes a révélé un premier indice sur le prénom de son petit garçon : "Ce sera un prénom sicilien, origine du papa."