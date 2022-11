"J'ai été traumatisée" : Eve Angeli revient sur une époque terrible de sa vie

Eve Angeli était ce samedi 5 novembre l'invitée de TPMP People présentée par Matthieu Delormeau sur C8. La chanteuse de 42 ans est venue notamment pour la promotion de son nouvel album Je sème qui sortira le vendredi 25 novembre prochain. Elle a notamment croisé Natacha Amal venue en tant qu'intervenante dans l'émission.

Face à Matthieu Delormeau, Eve Angeli est revenue sur sa carrière à la fois dans la chanson et à la télévision où elle a notamment participé à la première saison de La Ferme Célébrités sur TF1 en 2004. Un regret pour la chanteuse qui s'était faite remarquer par ses quelques répliques comiques. "J'avais 24 ans à l'époque. Je n'étais pas toujours bien conseillée, a-t-elle reconnu. Maintenant, avec le poids des années et moi-même pour unique conseillère, je me rends compte que ce n'était peut-être pas la meilleure idée pour la carrière musicale et la chanteuse que j'étais." Et d'admettre : "Mais pour le côté médiatique, la télé-réalité ça fait quand-même du bien."

J'ai été échaudée et presque traumatisée

La jeune femme de 42 ans qui a notamment revendiqué avoir été "parmi les premières influenceuses" dans les années 2000, a évoqué une autre télé-réalité La vraie vie d'Eve Angeli, réalisée avec son ex-mari Michel Rostaing. "Il y avait aux Etats-Unis Jessica Simpson, une chanteuse que j'aimais beaucoup. Et finalement en France, il y a eu quand-même Francis Lalanne et Joey Starr mais c'était plus intime", a-t-elle précisé. Eve Angeli qui autrefois n'hésitait pas à partager son quotidien avec les téléspectateurs, a finalement décidé de garder sa vie privée, privée. "Maintenant, tu bloques tout alors qu'avant tu montrais toute ta vie", lui a ainsi dit Matthieu Delormeau qui a réalisé un documentaire chez la chanteuse. "J'ai été échaudée et presque traumatisée puisqu'on m'a tournée en bourrique, a-t-elle répondu. On a tourné cette image contre moi. Forcément, quand tu traumatises quelqu'un, est-ce qu'il a envie de retourner dans ses vieux réflexes ? Non", a-t-elle conclu.