Eve Angeli mariée : rares confidences sur son homme et pourquoi on ne le verra jamais

L'émission Les Docs du Week-end s'est intéressée à des stars de la télévision, parmi lesquelles Eve Angeli, dans son émission du 17 septembre 2022. La chanteuse de 42 ans originaire de Sète, s'est fait connaître du grand public en l'an 2000 avec son tube Avant de partir (devenu disque de platine). Depuis, elle en a fait du chemin et veut se défaire de son image de bimbo ingénue pour son retour musical avec son dernier opus Je sème. C'est ainsi une nouvelle Eve qui est apparue devant les caméras de TF1 pour parler, notamment, de son mystérieux mari, qu'elle a épousé dans le plus grand secret en mai 2019.

L'artiste, qui souhaite désormais qu'on l'appelle simplement Eve, préfère garder sa vie privée secrète. Celle qui a élu domicile dans le Var dans une sublime maison a appris de ses erreurs et n'a donc jamais présenté son nouveau mari. "Je suis heureuse, plus que jamais en amour", a-t-elle tout d'abord confié. Et de révéler que pour leurs noces de coton, son cher et tendre lui a offert une balançoire faite de ses mains. Un cadeau symbolique pour la chanteuse qui a "toujours vu la balançoire comme une élévation de l'esprit".

Les téléspectateurs ont pu découvrir quelques pièces de sa belle demeure. Mais inutile de chercher des photos de son mari dans les images, Eve a pris soin de toutes les retirer avant la venue de l'équipe des Docs du week-end. Le public a tout de même pu voir la robe qu'elle portait le jour de son union ainsi qu'une photo du grand jour, sur laquelle on peut l'admirer souriante, assise dans une voiture. "Le mariage à l'origine je n'étais pas pour. Mais la vie c'est comme tout, c'est une question de rencontre. Il ne faut pas dire 'fontaine, je ne boirai pas de ton eau', il faut juste trouver la bonne fontaine. Et j'ai eu cette chance. C'est que l'homme de ma vie n'avait aucun à priori sur qui j'étais", a-t-elle confié.

L'ancienne candidate de La Ferme célébrités (2004) ne souhaite pas dévoiler son époux au grand jour car, selon elle, la pression médiatique aurait saboté ses relations amoureuses par le passé. Dont celle avec son ancien manager Michel Rostaing, avec qui elle a formé un couple durant dix-sept années. "Maintenant, pour préserver les jolies choses que l'on a dans la vie, il faut tout simplement les garder secrètes. Pour vivre heureux, vivons cachés", a conclu celle qui rêve aujourd'hui de fonder une famille.