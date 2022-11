"J'ai eu l'impression que j'allais mourir" : Jennifer Lopez blessée, elle n'oublie pas sa rupture avec Ben Affleck

C'est une histoire d'amour qui a fasciné plusieurs générations. Et pour cause. Comme vous le savez, Jennifer Lopez a retrouvé Ben Affleck des années après leur première histoire d'amour dans les années 2000. Tous deux s'étaient donné la réplique dans le film Gigli, de Martin Brest, et s'étaient fiancés trois mois plus tard. Leur rupture, après deux ans d'une romance surmédiatisée, n'était finalement qu'une étape dans leur vie.

Jennifer Lopez et Ben Affleck s'aiment plus que jamais. Ils se sont mêmes mariés, enfin, le samedi 16 juillet 2022 à Las Vegas, la ville du jeu et de l'amour. Ce qui explique que, musicalement parlant, J-Lo ait subitement retrouvé l'inspiration. A l'époque de leurs premiers émois, la chanteuse de 53 ans avait sorti un album basé sur cette idylle, intitulé This is me... then. Voilà qu'elle s'apprête à sortir un nouvel opus, suite directe de cette archive, titré This is me... now.

Cela a été le plus grand chagrin d'amour de ma vie

Le clin d'oeil est savant. Comme elle l'avait fait dans les années 2000, Jennifer Lopez a très largement puisé dans sa romance avec Ben Affleck pour écrire les 13 chansons inédites qu'elle va présenter. "Il y a vingt ans, je suis tombée amoureuse de l'amour de ma vie, rappelle-t-elle dans une interview accordée à Apple Music. Je travaillais sur un album et celui-ci a capturé ce moment dans le temps. Quand nous avons annulé le mariage, cela a été le plus grand chagrin d'amour de ma vie. J'ai honnêtement eu l'impression que j'allais mourir. Vingt ans plus tard, nous avons le droit à une fin heureuse. C'est une fin qui n'arriverait jamais à Hollywood."

Je pense que ça fait peur à Ben

Il y en a un qui a, toutefois, émis quelques doutes à l'idée d'assister à ce déballage sentimental... c'est Ben Affleck. Et pour cause, c'est la surmédiatisation de leur couple qui avait fini par mener à la rupture en 2004. "Tout le message derrière l'album est que ce type d'amour existe, poursuit Jennifer Lopez. Mais je pense que ça fait peur à Ben. Il m'a dit : 'Tu veux vraiment raconter tout ça ?' Et je lui ai répondu : 'Je ne peux pas faire autrement'. L'album This Is Me...Now sortira durant l'année 2023. Le rendez-vous est pris.