"J'ai eu un comportement inacceptable" : Quand Anne-Elisabeth Blateau, alcoolisée, avait déraillé en soirée

Anne-Elisabeth Blateau n'est malheureusement pas seulement connue pour ses talents de comédienne. L'une des figures de la pastille humoristique Scènes de ménages, dont un prime est attendu ce mardi soir, a également très souvent défrayé la chronique pour ses excès de colère, dû à l'alcool.

En 2019 notamment, Anne-Elisabeth Blateau avait perdu le contrôle lors d'une soirée à Paris. D'après les informations de Closer à l'époque, l'actrice s'était retrouvée complètement ivre et s'en était pris aux pompiers qui étaient intervenus pour une suspicion de traumatisme crânien. Selon la police, la partenaire de jeu de David Mora avait même fini par essayer d'étrangler une femme pompier. Celle-ci avait ensuite souhaité porter plainte. Pour ne rien arranger à son cas, "la BAC avait dû intervenir pour calmer la comédienne qui a traité en retour les effectifs de police de 'sales nazis'". Anne-Elisabeth Blateau s'était ensuite rendue devant le tribunal correctionnel de Paris pour "violences et outrages sur personnes chargées d'une mission de service public et violence à raison de l'orientation sexuelle".

J'ai honte de n'avoir été que l'ombre de moi-même

Quelques jours après que l'affaire a été rendue publique, l'interprète d'Emma sur M6 s'était saisie de son compte Instagram afin de reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et présenter ses excuses. "Dans la nuit du 5 au 6 septembre, dans un bar, sous l'effet d'une forte consommation d'alcool, j'ai eu un comportement inacceptable à l'encontre de plusieurs personnes, dont les pompiers venus pour m'aider. Je leur adresse à toutes mes plus plates et sincères excuses. J'ai honte de n'avoir été que l'ombre de moi-même, honte d'avoir eu une attitude exécrable. Je leur demande de me pardonner comme je vous demande pardon à vous tous qui me soutenez et me donnez l'énergie de remonter la pente. A bientôt", écrivait-elle avec regret.

Après cet épisode, Anne-Elisabeth Blateau n'a vraisemblablement pas appris de ses erreurs puisque deux ans plus tard, en juin 2021, elle était hospitalisée en état d'ivresse après une nouvelle altercation avec la police. Comme l'indiquait Closer, tout avait commencé par une intervention policière après plusieurs plaintes du voisinage pour tapage. Sous l'emprise de l'alcool, elle s'était alors montrée "particulièrement agressive" envers les policiers. Les pompiers avaient finalement été appelés pour la prendre en charge.