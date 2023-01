David Mora (Scènes de ménages) sans barbe : l'acteur méconnaissable, ses fans n'en reviennent pas

David Mora se plaît à partager son quotidien de temps en temps, avec sa communauté Instagram. Et le 4 janvier 2023, l'acteur de 40 ans a partagé une vidéo qui n'est pas passée inaperçue auprès de ses abonnés. La star comme vous ne l'avez jamais vue !

Depuis 2011, David Mora incarne Fabien dans la série de M6 Scènes de ménages. Il partage cette belle aventure avec Anne-Elisabeth Blateau, qui joue sa femme Emma. Et les téléspectateurs ont l'habitude de le voir avec une barbe. Mais enlevez-là et c'est un homme nouveau qui est face à vous. Certains ont donc peut-être eu du mal à le reconnaître, mais c'est bel et bien lui sur la vidéo qu'il a partagée mercredi. D'humeur nostalgique, il a dévoilé une vidéo qu'il a tournée pour la marque Ben et nuts. L'occasion de le découvrir sans sa fameuse barbe. "Bonne année 2010 !!! #sansbarbe", a-t-il écrit en légende de la publication.

David Mora a également ajouté le hashtag "#jamaissansmarousse", car l'actrice au côté de laquelle il était (Ninon Bretecher) est rousse. Dans Scènes de ménages, sa femme de fiction l'est également. Et la femme de sa vie, Davina Vigné, a aussi la même couleur de cheveux. "A l'époque @david_mora_officiel aimait déjà les rousses ... #emma @anneelisabethblateau et maintenant moi", s'est-elle d'ailleurs amusée sur Instagram.