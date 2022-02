David Mora (Scènes de ménages) et sa chérie à moitié nus pour la Saint-Valentin, c'est très drôle

Dans la série "Je fête la Saint-Valentin" cette année, tous les coups étaient permis. Si les traditionnels clichés remplis de tendresse et d'amour ou les déclarations enflammées ont déferlé sur la Toile du côté des stars, d'autres ont préféré la jouer nature et pas vraiment romantique. Ce fut le cas de Kristen Stewart et Dylan Meyer mais également de David Mora. L'acteur de 39 ans, connu pour interpréter le rôle de Fabien dans Scènes de ménages sur M6, est en couple avec une comédienne, Davina Vigné. Le couple n'est pas du genre à tirer les larmes et baigner dans le romantisme quand il s'agit de se déclarer leur flamme. Ils l'ont prouvé une nouvelle fois pour la Saint-Valentin ce lundi 14 février. Sur Instagram, David Mora a publié un cliché inédit de lui et de sa chérie en plein repas. Loin du raffinement, le duo partageait un cassoulet sur un canapé dans une tenue des plus affriolantes.