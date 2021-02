David Mora papa "gagnant" : sa chérie Davina immortalise sa fille endormie dans ses bras

Le 16 janvier 2021, la vie de David Mora a basculé. Le comédien star de Scènes de ménages a accueilli son premier enfant, une petite fille dont le prénom est toujours méconnu. Sa compagne, elle, a déjà de l'expérience en la matière grâce à son fils, né d'une précédente relation. Pour autant, Davina Vigné semble tout aussi fatiguée par l'arrivée du nouveau membre de la famille. Car oui, avoir un bébé est loin d'être de tout repos. Surtout lorsque celui-ci résiste à l'idée de dormir.

La jeune maman partage régulièrement son quotidien avec son "baby koala" sur son compte Instagram. Via ses stories jeudi 18 février 2021, elle a ironisé sur le fait que son bébé ne restait jamais longtemps endormi. "Maman 1, Baby Koala dodo, c'est qui le boss ?", a-t-elle écrit fièrement sur une photo d'elle en train de porter sa fille qui dormait. Et puis, quelques minutes plus tard, Davina Vigné a bien déchanté. "Bah c'est moi maman ! Baby Koala gagne", a-t-elle été forcée de reconnaître après le réveil de sa petite merveille. Finalement, c'est David Mora qui est venu soulager sa chérie en prenant le relais. Et c'est avec son papa que le bébé a enfin plongé dans les bras de Morphée. "Papa a gagné", a commenté Davina Vigné sur une image de David Mora en train de travailler ses textes de Scènes de ménages, allongé sur le canapé et le bambin confortablement installé sur lui.

Qu'on se rassure, malgré ces premiers moments difficiles, la jeune femme est sur un petit nuage depuis l'arrivée de sa princesse. "On est sur un peignoir des années 2000 mais bon dieu ce que je suis heureuse. Fatiguée mais heureuse. Je vais me coucher à présent. Je voudrais dormir 24h d'affilées comme quand j'étais jeune et qu'on sortait le week-end... mais au fait quand est ce qu'on ressort ?? Non parce que j'ai l'impression que le président c'est notre papa, qu'il nous a puni dans notre chambre mais qu'il a oublié de lever la punition (plus je regarde mon mec plus je le trouve canon, hormones ou bien ?)", a-t-elle écrit en légende de sa dernière publication Instagram. Il s'agit d'un magnifique portrait de famille d'elle et David Mora, entourant leur enfant.