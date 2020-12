Scènes de ménages : Qui est Julia Dorval, la charmante soeur de Fabien ?

Dans Scènes de ménages, les téléspectateurs se sont attachés aux différents couples présents ou passés mais aussi à leurs invités réguliers. Parmi eux : Ludivine, la soeur de Fabien (David Mora) et belle-soeur d'Emma (Anne-Élisabeth Blateau). Elle est incarnée par Julia Dorval, comédienne habituée du petit écran.

La jolie blonde, qui a suivi des études en sciences économiques à l'étranger, a été formée à Paris au célèbre Cours Florent ainsi qu'à New York à l'Institut Lee Strasberg où l'on y apprend la méthode Actors Studio ! Il faut dire qu'elle est très à l'aise avec les langues puisqu'elle maîtrise l'anglais et l'italien et se débrouille également bien en espagnol et allemand nous apprend sa fiche professionnelle. De quoi pouvoir viser des rôles à l'international tout en apportant sa petite french touch.

Depuis la fin des années 2000, elle multiplie les rôles au théâtre, notamment dans la pièce à succès Le Clan des divorcées, ainsi qu'à la télévision. Sur le petit écran, elle a commencé par le programme court humoristique Code barge sur TF1. Par la suite, elle est apparue dans les séries à succès Joséphine ange gardien, RIS police scientifique et Munch ainsi que dans le téléfilm Les Pieds dans le plat. Mais c'est avec Scènes de ménages qu'elle a pu se faire remarquer du grand public. Interrogée par Cinema-movietheater.com, elle a évoqué son rôle. "J'aime sa candeur et son énergie (...) J'aime son regard frais sur tout et sa capacité à trouver de la joie à partir de peu (...) SDM est une vraie famille et que j'ai rarement vu une équipe aussi solide et qui s'apprécie autant. Je me sens chanceuse d'en faire partie", a-t-elle confié.

En parallèle, Julia Dorval a aussi réussi à trouver quelques rôles au cinéma, jouant dans la comédie à succès 20 ans d'écart. En 2020, elle était attendue dans le carton annoncé Les Tuche 4, bousculé par la pandémie de coronavirus.

Côté vie privée, Julia Dorval est mariée depuis 2018 à l'acteur Aliocha Itovich (Clem, Balthazar, Le fils de Jean...).