David Mora (Scènes de ménages) papa : rare photo de sa fille, intrépide face au danger... à 1 an !

Dans la série Scènes de ménages, David Mora est Fabien, le chéri d'Emma pas vraiment courageux et plutôt sensible. Dans la vraie vie, le comédien est loin d'être comme le personnage qu'il incarne. Et il a visiblement transmis ce trait de caractère à sa fille ! Le 16 janvier 2021, l'acteur est devenu papa pour la première fois. Sa compagne Davina Vigné, elle aussi comédienne, a mis au monde une petite fille dont le prénom n'a toujours pas été révélé. Mais les parents ne cachent pas tout de ce bébé bonheur qu'il a accueilli l'année dernière. Quelques clichés sont dévoilés par la maman, gaga de ce petit bout, dont la naissance a pourtant donné un peu de fil à retordre.

La dernière photo postée sur Instagram date de ce vendredi 18 mars et vaut le détour ! À un an à peine, la petite fille, haute comme trois pommes et trop mignonne dans son pyjama rose, n'a pas froid aux yeux. Elle s'est hissée sur un radiateur surélevé près de la fenêtre pour observer ce qu'il se passait dehors, sous le regard attendri de sa maman : "Rien n'est jamais trop haut. C'est l'esprit qui met des obstacles. En grandissant on fait ça. Tout est possible. Le secret je crois c'est d'aller chercher le petit grimpeur qui est en nous". Davina Vigné n'est pas la seule à avoir été impressionnée par le courage de son bébé.