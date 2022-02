"J'ai fait n'importe quoi" : Maxime Godart (Le petit Nicolas) raconte avoir cramé son cachet !

Acteur révélé dans le film Le Petit Nicolas en 2009, Maxime Godart a confié avoir beaucoup de regrets concernant la manière dont il a flambé son cachet de l'époque. Face à Faustine Bollaert dans l'émission Ça commence aujourd'hui le 25 février 2022, le jeune comédien révèle même avoir dilapidé son argent. "J'en ai fait n'importe quoi, regrette-t-il, je suis issu d'une famille que j'aime énormément mais qui n'a pas de moyens. On est issu de la classe moyenne et je suis très content de ça. Par contre, je n'avais aucune valeur de l'argent. Donc quand j'ai touché mon cachet, j'ai cru que j'étais multimillionnaire, que j'allais vivre toute ma vie avec ça et que j'allais avoir d'autres films qui allaient me permettre d'en vivre."

Désormais âgé de 23 ans, Maxime Godart a révélé comment il avait dépensé la grosse somme remportée grâce à son rôle dans le film réalisé par Laurent Tirard qui avait à l'époque fait près de 5,5 millions de spectateurs en France. "Comme j'étais étudiant, j'ai payé de l'alcool pour les fêtes, des restos, des voyages... Je suis parti à Montréal pour la première fois de ma vie. C'était le premier voyage que je me payais seul, j'ai adoré. J'ai fait n'importe quoi mais j'ai quand même beaucoup profité", révèle le jeune homme.