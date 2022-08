"J'ai l'air d'une grenouille" : Thomas Dutronc, pas du tout à son avantage, séduit quand même en vacances

Dans la famille Dutronc, le charme se transmet en héritage. Et si Jacques Dutronc l'a prouvé, son fils Thomas Dutronc lui fait clairement honneur. À tel point que même lorsqu'il n'est pas à son avantage, le fils de Françoise Hardy et Jacques Dutronc séduit. Peu actif sur les réseaux sociaux, c'est néanmoins sur Instagram que le musicien est apparu ce 22 août avec une drôle de publication. On l'y voit dans une tenue de plongée sous marine, cagoulé de la tête aux pieds, avec une simple légende : "J'avais des photos de moi en homme grenouille plus à mon avantage mais j'ai pas pu les retrouver dans les 20.000 de mon iPhone... Tant pis j'ai l'air d'une grenouille tout court..."

Un homme grenouille qui a néanmoins continué à séduire sur le réseau social où sa photo récolte malgré tout des commentaires lui rappelant son sex-appeal naturel. "Sexy en grenouille Thomas joli tout emmitouflé", "Trop mignon Thomas Dutronc toujours superbe", "Mais non mais non !! Toujours aussi séduisant !! Je vous l'ai déjà dit je crois : vous avez les traits d'une grande douceur !", peut on notamment lire. Et il semblerait que sur l'autre photo il s'agisse de son père, Jacques Dutronc, plus jeune, lui aussi en homme grenouille. Et le père et son fils se ressemblent à s'y méprendre. Une idée originale que d'avoir ressorti une vieille photo souvenir de son père, pour y ajuster sa propre version des années plus tard.