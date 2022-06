"Un jour, j'ai dit stop" : Thomas Dutronc et Jacques Dutronc ont frôlé la rupture...

Leurs fans en rêvaient, ils l'ont fait ! Depuis le mois d'avril, Jacques Dutronc et son fils Thomas Dutronc sillonnent les routes de France dans le cadre de leur tournée exceptionnelle Dutronc & Dutronc, également attendue en Belgique et en Suisse. Des concerts inédits, au cours desquels ils interprètent leurs plus grands titres, placés sous le signe du partage, de la complicité et de l'émotion comme le duo l'annonce sur son site officiel.

Les premières dates sont un succès, en dépit de l'absence de Françoise Hardy, que la maladie l'empêche d'assister librement à ce beau spectacle. Dans les pages de Midi Libre, Thomas Dutronc a expliqué les coulisses de cet événement : "Nous avons fait le choix des chansons à deux. (...) Je suis fier d'être sur scène avec mon père. Et je crois que lui aussi. Nous prenons un véritable plaisir à être ensemble." C'était pourtant pas gagné il y a encore quelques mois.

Travailler en famille a ses avantages et ses inconvénients. Ces derniers, Thomas Dutronc les a expérimentés : "Au début, ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup de tension. Mon père était super inquiet. Il repassait derrière moi et faisait changer des trucs sans me le dire, c'était insupportable", explique-t-il. Le ton est monté, d'autant plus quand il a appris que son père se faisait un malin plaisir à parler de lui dans son dos : "Il disait des trucs à ma mère (Françoise Hardy, ndlr) qui me les répétait et parfois les déformait. C'était l'enfer !"

À bout de patience, Thomas Dutronc est sorti de ses gonds : "Un jour, j'ai dit stop ! Les choses maintenant, on se les dit en tête-à-tête, sans personne. Et depuis, ça marche très bien !" Les Dutronc forment une famille comme toutes les autres après tout, à un détail près. Les disputes ne durent jamais bien longtemps : "On est une famille où parfois on peut se dire des mots durs mais jamais on ne s'endort fâché ! On s'aime profondément quoi qu'il arrive et quels que soient nos différends."

La plus belle des déclarations d'amour à son papa.