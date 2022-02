Jacques et Thomas Dutronc, duo très ému en direct : déclaration et révélation sur une scène en caleçon à l'Elysée !

Très admiratif de son papa qui a reçu un trophée d'honneur le 11 février 2022 lors des Victoires de la Musique, Thomas Dutronc a tenu à lui faire une belle déclaration d'amour. Ému, le fils de Jacques Dutronc a commencé par raconter leurs meilleures anecdotes face à un public déjà conquis. "Bravo Papa ! (...) Il est fort, c'est mon papa, c'est lui. Je voulais vous raconter deux ou trois trucs. Quand j'étais petit avec papa, on écoutait du Johnny Cash dans la bagnole et on essayait de ne pas mourir étouffés parce qu'il fumait son gros Havane..." Véritable source d'inspiration pour Thomas, il raconte cette phrase soufflée par son père au moment d'écrire son discours qui est depuis restée gravée dans sa mémoire : "La musique c'est comme l'oxygène c'est nécessaire. Mais c'est pollué parfois. Ça m'a plu..."

Tout le monde était choqué

Fier de son père qui est selon lui unique et irremplaçable, Thomas révèle à quel point il le considère comme quelqu'un d'exceptionnel : "Je peux dire 'mon père ce numéro' car des comme lui il n'y en aura jamais d'autres, jamais deux, le moule est cassé." Amusé, il raconte également une anecdote hilarante, la rencontre entre son papa et l'ancien président de la République, Georges Pompidou. "Même le Président de l'époque qui n'était pas un camembert, c'était Pompidou, il avait parlé de tes Cactus à l'Assemblée. Je crois même que tu as chanté, je crois qu'on peut le raconter, devant lui en caleçon ! (...) Il parait que tout le monde était choqué à l'Élysée. Mais que ça a fait beaucoup rire Pompidou, qui avait de l'humour."

Pour conclure, il rappelle, bien sûr, à quel point il aime tendrement son précieux papa. "Combien je suis fier de toi ! Fier d'être ton fils et tellement, tellement heureux de bientôt partir en tournée avec toi. (...) On va se régaler parce que ta musique déchire et parce que les gens t'aiment très très fort. Et maman et moi, à ce propos, on t'aime encore plus fort", déclare-t-il avec beaucoup d'émotion. Jacques Dutronc a ensuite rejoint son fils sur scène où ils ont chanté en duo le tube Et moi et moi et moi.

Pour rappel, Jacques et Thomas Dutronc débuteront Dutronc & Dutronc à partir de décembre 2022 dans toute la France.