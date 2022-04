Thomas Dutronc et son père Jacques : quelles sont leurs relations ?

Tout n'a pas toujours été simple entre Jacques Dutronc et son fils Thomas. À tel point que cette idée de tournée père et fils, Dutronc & Dutronc a pu d'abord en étonner certains. Proche de sa mère Françoise Hardy, Thomas Dutronc évoquait des rapports plus ambivalents avec son paternel. Sur le plateau de Passage des arts sur France 2, en février dernier, il a affirmé avoir toujours "très fier" de ce dernier dans sa jeunesse mais a confirmé certaines différences. "On ne se parlait jamais, a-t-il indiqué. On ne se parlait pas de sentiments. On faisait peu de choses ensemble, mais on vivait côte à côte, on communiquait beaucoup par des non-dits et des silences."

Comme beaucoup d'autres relations père-fils, celle des Dutronc n'a donc pas été des plus évidentes. Aujourd'hui, le chanteur de bientôt 79 ans et le fruit de ses amours avec Françoise Hardy ont décidé de monter ensemble sur scène, après être déjà apparus ensemble aux Victoires de la musique. De cette relation apaisée, Thomas Dutronc confiait en juin 2020 dans On n'est pas couché : "S'il y a des moments dans ma vie où on a pu avoir des soucis entre nous, maintenant ça se passe très bien [...] C'est drôle parce qu'on avait à peu près les mêmes goûts, mais je m'en suis rendu compte sans le savoir."