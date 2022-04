Jacques et Thomas Dutronc : Leur grande tournée contrariée par un petit imprévu

Deux pour le prix d'un ! Le mardi 12 avril 2022, Jacques et Thomas Dutronc lancent leur tournée commune au Centre évènementiel de la ville de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, avant de s'offrir deux dates au Casino de Paris. Père et fils, qui résident habituellement en Corse, feront ensuite le tour de la France et cumuleront une quarantaine de performances jusqu'à la fin de l'été. Si l'expérience les rapproche plus que jamais, force est de constater qu'une certaine distance sépare, pour l'heure, les deux artistes sur scène.

J'étais encore positif samedi

Et pour cause. Thomas Dutronc a attrapé la Covid-19 la semaine dernière. C'est pourquoi, lors du showcase exclusif dévoilé le lundi 11 avril 2022 devant une poignet de journalistes et de VIP, les deux chanteurs avaient pris soin de s'éloigner l'un de l'autre. Et pourquoi, également, Thomas porte un masque avant de rejoindre les planches. "J'étais encore positif samedi", précise-t-il dans les colonnes du journal Le Parisien. Le virus leur a suffisamment gâché la vie pour qu'ils s'empêchent de se réjouir, maintenant que la tournée Dutronc et Dutronc débute.

"Je suis sur un petit nuage, confie Thomas Dutronc. On a beaucoup travaillé avec les musiciens et on part sur quelque chose de bien. Au début, on voulait alterner nos chansons, mais il faut qu'on se régale. On va se faire plaisir et faire plaisir aux gens." C'est la première fois que ces deux-là organisent une tournée ensemble. Un bonheur pour Jacques Dutronc, qui avait obtenu une Victoire d'honneur aux dernières Victoires de la musique... et qui va pouvoir célébrer son anniversaire avec son fiston. Le 28 avril 2022, l'ancien compagnon de Françoise Hardy fêtera ses 79 ans, certainement avec un bon cigare. Or, un petit créneau a été prévu à cet effet dans la tournée, semble-t-il, puisque celle-ci stoppe le 19 avril à Bourge pour reprendre, quelques semaines plus tard, le 24 juin à Ruoms. Largement de quoi se remettre de ses émotions...

