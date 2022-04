"Il est gonflé celui-là" : Jacques Dutronc pas tendre avec son fils Thomas...

Cette tournée, qui passera notamment pour deux soirs complets au Casino de Paris les 14 et 15 avril, embarquera aussi plusieurs musiciens comme Fred Chapellier et Rocky Gresset et des nouveaux comme Maxime Zampieri et Julien Herné. Si le public a d'ores et déjà prévu de répondre présent, Françoise Hardy ne devrait malheureusement pas assister à cette rencontre au sommet entre les hommes de sa vie en raison de sa santé trop fragile. De son propre aveu, elle jure être confinée depuis trois ans et ne semble pas disposée à sortir.