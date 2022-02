Thomas Dutronc victime d'une usurpation d'identité : il publie les messages du faussaire !

Le chanteur Thomas Dutronc, qui a rendu hommage à son père Jacques lors des dernières Victoires de la musique, a eu la surprise de découvrir ce jeudi 17 février qu'il a été victime d'une usurpation d'identité sur sa page Facebook. Il a alors dévoilé sur Instagram la conversation de son faussaire avec une fan plutôt perspicace...

Après la fausse carte d'identité deRayane Bensetti , c'est au tour de musicien de 48 ans de faire face à une usurpation d'identité. C'est donc jeudi que l'interprète de J'aime plus Paris a prévenu ses followers qu'un certain Tomas Dutronc (sans le H) se faisait passer pour lui sur un faux compte Facebook. La supercherie a été dévoilée par une fan après une conversation douteuse avec ce dernier. L'usurpateur avait, en effet, tenté de rentrer en contact avec cette dernière par le message suivant : "Bonsoir à vous mes très chère fan adoré j'espère juste que vous allez bien." Alertée par les fautes d'orthographes, l'internaute méfiante lui a alors répondu : "Thomas Dutronc, c'est toi qui as écrit cela ? Parce que je suis étonnée par les fautes d'orthographe... mais bon ça peut arriver ?"

"Oui oui ces bel et bien moi Thomas mais si tu voie autant de faute d'orthographe sache que ces pas de ma faute mais mon téléphone a un choc et j'ai un peut de mal à l'utiliser surtout en écris" s'était alors justifié le faussaire avec toujours autant de fautes d'orthographe.