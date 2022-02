Rayane Bensetti dans l'incompréhension : il s'est fait usurper son identité

Le comédien, qui s'est séparé de son ex la danseuse Denitsa Ikonomova, Rayane Bensetti aurait été victime d'une usurpation d'identité, c'est ce que laisse comprendre un curieux post Instagram du jeune acteur de 28 ans...

C'est une nouvelle dont le comédien se serait bien passé. En effet, c'est à travers un message privé que Rayane Bensetti a appris qu'une copie de sa pièce d'identité était utilisée par un inconnu. Il a révélé le fameux message sur une story : "Bonjour désolé de te déranger mais il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi et en preuve il envoie ta pièce d'identité." Évidemment surpris de l'apprendre, l'ancien candidat de Danse avec les stars a commenté un "Heuuu on m'explique". On peut néanmoins penser que la carte d'identité est fausse compte tenu de sa photo assez surprenante (voir diaporama).

Un nouveau coup dur pour Rayane Bensetti qui s'ajoute à son accident de luge lors de ses vacances à la montagne. Le diagnostic était sans appel : ménisque cassé, entorse à la cheville et hématomes sur les jambes. "Tout a commencé avec mon pote qui avait sa manière bien à lui de faire de la luge. Au début, je maîtrisais plutôt mon sujet. Ils ont décidé de faire plus fort et d'aller plus haut. Et c'est là que les soucis ont commencé. Je me suis dit que je pouvais relever le niveau. Je me suis lancé, j'ai pris quelques bosses, j'ai senti beaucoup d'adrénaline, pris énormément de vitesse, mais... c'était un échec. Vous pouvez le voir à la position de mes jambes, je ne contrôle absolument rien. La vitesse a commencé à me prendre de court et... je suis tombé dans le gouffre" avait-il expliqué sur les circonstances de l'accident sur une vidéo.

Le comédien, qui s'était fait connaitre dans la série Pep's puis dans son rôle de Diego dans Tamara, est au casting du film de Philippe Lacheau, Super-héro malgré moi, en salles ce mercredi 2 février 2022.