Jacques Dutronc en forme : son fils poste une photo de lui fringant !

Une bonne nouvelle pour la famille Dutronc, récemment plutôt inquiète au sujet de Françoise Hardy. Epouse de Jacques et mère de Thomas, la chanteuse a fait face à différents problèmes de santé ces dernières années dont un cancer, aujourd'hui en rémission. Thomas Dutronc avait d'ailleurs pris la parole à ce sujet, expliquant que même si sa mère "n'a pas une bonne santé, ses jours ne sont pas en danger."

"Elle a eu un cancer mais il n'y a pas de récidive, juste des problèmes au quotidien, des inconforts graves liés aux séquelles de la chimio et de la radiothérapie." Jacques Dutronc, quant à lui, reste très en forme malgré quelques pépins de santé : "La pêche, c'est Thomas qui me la donne. La tournée est sentimentale", avait-il confié à Corse-Matin récemment. Son fils, en tout cas à hâte de commencer : il confiait quant à lui au même journal qu'il "envisage toujours la musique comme une fête, un partage avec le public et avec les musiciens. Avec mon père en plus, c'est le top !"