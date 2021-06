Françoise Hardy : Sa mort annoncée, son fils Thomas rétablit la vérité

Les réactions n'ont pas tardé à s'enchaîner suite au message publié par Thomas Dutronc. "Je vous aime les dutronc hardy.. tellement plus que les surgelés", a par exemple écrit Nikos Aliagas.

Malade et très affaiblie, Françoise Hardy n'a jamais caché sa volonté de quitter ce monde qui rime aujourd'hui avec souffrance pour elle. Elle est ouvertement pour l'euthanasie et regrette qu'elle ne soit toujours pas possible en France.

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Femme Actuelle (mois de juin 2021), la chanteuse va jusqu'à se dire "proche de la fin". Depuis deux ans maintenant, l'ex de Jacques Dutronc - alors qu'ils sont toujours mariés - lutte contre un cancer du cavum (des fosses nasales) et vit un véritable "cauchemar" à cause des effets secondaires des radio et immunothérapies.

L'interprète de Comment te dire adieu explique au magazine être très affaiblie "à cause de l'absence de salive, du manque d'irrigation de toute la zone ORL, d'un assèchement généralisé et des hémorragies nasales, des détresses respiratoires et autres problèmes qui s'ensuivent". A cela s'ajoutent un dérèglement thyroïdien et une perte d'audition de l'oreille gauche... "Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation", explique-t-elle, avec honnêteté.

La fin est peut-être effectivement proche mais la mort n'est pas encore d'actualité pour Françoise Hardy...