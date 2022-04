Diaporama Thomas Dutronc et son père Jacques : quelles sont leurs relations ?

1 / 34 Thomas Dutronc et son père Jacques : quelles sont leurs relations ?

2 / 34 Jacques Dutronc et son fils Thomas aux nuits des guitares de patrimonio en Corse

3 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

4 / 34 Exclusif - Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) avec son fils Thomas Dutronc en backstage lors la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Cyril Moreau / Tiziano Da Silva / Bestimage

5 / 34 Thomas Dutronc et Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Guirec Coadic/Bestimage

6 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

7 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

8 / 34 ARCHIVES - JACQUES DUTRONC ET SON FILS THOMAS AUX NUITS DES GUITARES DE PATRIMONIO EN CORSE

9 / 34 Exclusif - Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) avec son fils Thomas Dutronc en backstage lors la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Cyril Moreau / Tiziano Da Silva / Bestimage

10 / 34 Jacques Dutronc et son fils Thomas Dutronc - Soirée de la 9ème édition du "Etam Live Show" (Etam Lingerie) lors de la fashion week à Paris, le 27 septembre 2016. La marque Etam fête ses 100 ans en 2016. © Rachid Bellak/Bestimage

11 / 34 Laurent Milchior (gérant du groupe Etam) avec sa femme Stéphanie, Jacques Dutrons et son fils Thomas Dutronc - Soirée de la 9ème édition du "Etam Live Show" (Etam Lingerie) lors de la fashion week à Paris, le 27 septembre 2016. La marque Etam fête ses 100 ans en 2016. © Rachid Bellak/Bestimage

12 / 34 Thomas Dutronc et Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Guirec Coadic/Bestimage

13 / 34 Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) avec son fils Thomas Dutronc sur scène lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Cyril Moreau / Tiziano Da Silva / Bestimage

14 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

15 / 34 Thomas Dutronc et Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Guirec Coadic/Bestimage

16 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

17 / 34 Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) et Thomas Dutronc lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Guirec Coadic/Bestimage

18 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

19 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

20 / 34 Françoise Hardy et son fils Thomas Dutronc se baladent le long des quais de l'Île Saint-Louis à Paris, France, le 2 novembre 2016. Françoise Hardy se dévoile dans "Un cadeau du ciel", son dernier livre aux Éditions des Équateur dans lequel elle revient sur son hospitalisation en mars dernier (15) pour son lymphome, en librairie, le 3 novembre.

21 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

22 / 34 Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) et Thomas Dutronc lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Guirec Coadic/Bestimage

23 / 34 Thomas Dutronc et Jacques Dutronc (Victoire d'honneur) lors de la 37ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 11 février 2022. © Guirec Coadic/Bestimage

24 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

25 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

26 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

27 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

28 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

29 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

30 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

31 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

32 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage

33 / 34 Jacques Dutronc et Thomas Dutronc en showcase de leur tournée "Dutronc & Dutronc" au Centre Evénementiel de Courbevoie le 11 avril 2022. Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France. © Coadic Guirec/Bestimage