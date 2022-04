Jacques et Thomas Dutronc : Vibrant hommage à Françoise Hardy prévu lors des prochains concerts

Du rire, de l'émotion et beaucoup de chansons. Pour la toute première fois, Jacques et Thomas Dutronc se lancent dans une tournée commune, intitulée Dutronc et Dutronc, qui débute le mardi 12 avril 2022 dans la ville de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Père et fils mêleront ensuite leurs voix et leurs répertoires lors d'une quarantaine de spectacles qu'ils dévoileront dans toute la France jusqu'à la fin de l'été. Viendra ensuite le temps de rentrer en Corse, où ils résident tous deux.

C'est la chanson préférée de ma mère

Bien sûr, les téléspectateurs retrouveront, en assistant à ces shows incroyables, des titres emblématiques de leurs deux carrières. Avec quelques surprises à la clé. Jacques Dutronc ouvrira, par exemple, les concerts en chantant deux chansons de son grand fils de 48 ans, Comme un manouche sans guitare puis Sésame. "C'est la chanson préférée de ma mère, explique Thomas Dutronc dans les colonnes du journal Le Parisien. Je trouvais que cela aurait un sens incroyable si mon père la chantait."

En couple de 1967 aux années 1990, Françoise Hardy et Jacques Dutronc sont toujours restés très liés. Ils sont, d'ailleurs, toujours mariés plus de 30 ans après leur séparation. C'est pourquoi l'artiste, qui célèbrera ses 79 ans le 28 avril 2022, a souhaité glisser "un petit hommage" à son ancienne compagne dans la tournée Dutronc et Dutronc. "Elle s'inquiète de tout, mais je crois qu'elle est très heureuse, ajoute-t-il. C'est un peu pour elle que je suis là aussi. Elle m'a dit : 'Cela fait tellement plaisir à Thomas, je ne l'ai jamais vu aussi heureux'. Cela lui fait aussi plaisir que je sois là. Et moi aussi cela me fait plaisir..."

Selon les informations du Parisien, Jacques Dutronc ne peut plus jouer de guitare mais il est remplacé, à la gratte, par son fils Thomas et par Fred Chapellier. La tournée débute en grandes trombes... mais avec quelques imprévus. Thomas Dutronc a effectivement attrapé la Covid-19 et doit conserver masque et distance avec son père, même sur scène, jusqu'à ce qu'il soit sûr et certain de ne plus être contagieux.

