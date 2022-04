Jacques Dutronc a arrêté l'alcool : il dévoile avec quoi il compense...

La dernière fois que Jacques Dutronc est monté sur scène, c'était en 2017 pour les Vieilles Canailles avec son ami le regretté Johnny Hallyday. Et le chanteur ne partageait pas que l'amour de la musique avec le Taulier, puisqu'ils avaient aussi un vice en commun : un penchant pour l'alcool. Mais, à 78 ans, Jacques en a terminé avec cette addiction. Il lui en reste encore une autre...

C'est dans Le Figaro que l'on apprend la bonne nouvelle alors que le journal s'est rendu aux répétitions de la tournée que le chanteur prévoit avec son fils Thomas Dutronc - coup d'envoi le 12 avril - qui ont lieu dans un studio de la Scène Musicale (Hauts-de-Seine). "Jacques Dutronc a arrêté l'alcool, carbure au Cohiba et sirote de la chicorée bio : 'C'est pas mal, mais c'est mieux avec du miel dedans.'", lit-on. Une maigre compensation mais un vrai plus pour sa santé.

S'il a donc remplacé l'alcool par une boisson plus saine, l'interprète des tubes Les Cactus et Il est cinq heures, Paris s'éveille continue donc de fumer le cigare. C'est ce que confirme le journal, qui a pu assister à une journée de répétitions alors que Jacques Dutronc avait fait le déplacement depuis la Corse, là où il vit à l'année depuis longtemps maintenant : "Assis dans un coin du studio, le cigare à la bouche, il ne perd pas une miette de ce qui se trame." Et, même si c'est son fils qui l'a convaincu de faire cette tournée, il n'est pas toujours tendre avec lui quant aux choix qu'il fait !

Jacques Dutronc va reprendre ses tubes pour le plus grand plaisir du public avec de nouveaux arrangements travaillés par son fils, lequel glissera aussi dans la setlist quelques-uns de ses propres titres. "Avec cette tournée, on est en train de se rencontrer encore plus. Cette tournée, c'est avant tout la volonté de passer un moment ensemble. De joindre l'utile à l'agréable et vice versa", relate Thomas auprès du Figaro. En revanche, il ne faudra pas compter sur la présence de Françoise Hardy, dont la santé est toujours très fragile et qui ne pourra pas assister à une des représentations et encore moins faire un petit tour sur scène avec les hommes de sa vie puisqu'elle ne peut plus chanter du tout...