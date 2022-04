Thomas Dutronc : Cet énorme secret qu'il a bien fait de cacher à ses parents

Une affaire de famille. La musique semble en effet avoir coulé dans les veines de tous les membres de la famille chez les Dutronc. Jacques Dutronc et Françoise Hardy ont vu leur fils Thomas Dutronc piqué par la même passion. Et pourtant, le chanteur de 48 ans a d'abord décidé de cacher son envie de se lancer dans la musique à ses parents. C'est ce que son père, avec lequel il vient d'entamer la tournée Dutronc & Dutronc révèle dans les colonnes de Paris Match, en kiosques le mercredi 13 avril.

S'il savait que son fils Thomas jouait de la guitare, Jacques Dutronc ne se doutait pas qu'il chantait. "Ce qui m'a étonné c'est qu'il chante et sorte un disque, fait-il savoir. Ça, en revanche, il me l'avait bien caché. Je revois encore Vincent, son manager, venir me dire : 'Ça marche le truc de Thomas et en plus il chante super bien.' Là, j'ai ouvert des grands yeux : 'Ah bon il chante ?' Je ne le savais pas..." Mais l'acolyte de Johnny Hallyday et Eddy Mitchell dit comprendre pourquoi son fils leur a caché un tel secret.

"Elle m'aurait démoralisé"

"Mais il a peut-être bien fait de ne pas montrer ça à sa maman avant parce que ça aurait été...", lâche Jacques Dutronc à nos confrères. Visiblement, Françoise Hardy n'aurait pas forcément bien réagi à cette nouvelle. Et Thomas Dutronc a l'air d'aller dans le même sens que son paternel. "C'est sûr, elle m'aurait démoralisé", ajoute-t-il. Heureusement, une fois le disque sorti, la mère de Thomas Dutronc n'a pu passer à côté du talent de ce dernier. "Oui, elle a bien aimé mon premier disque, assure le chanteur. C'est sur le deuxième qu'elle n'aimait pas trop un titre qui est devenu un single."

Quant à la tournée Dutronc & Dutronc, père et fils ont préféré la cacher à Françoise Hardy. "Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'indiscrétions sur ce qui se trame parce qu'elle dira plus facilement 'ça ne va pas' que 'ça va'", assure Jacques Dutronc. Quand son fils précise néanmoins que sa mère a adoré leur prestation aux Victoires de la musique.

Une relation compliquée

Des avis divergents qui n'ont jamais empêché Thomas Dutronc et sa mère d'avoir une relation très fusionnelle. Si la relation entre Thomas Dutronc et son père Jacques Dutronc n'a pas toujours été simple, cela a été plus facile avec la chanteuse, dont il est très proche. Au sujet de ses relations avec son père, Thomas Dutronc se confiait en février dernier, sur le plateau de Passage des arts (France 2). "On ne se parlait jamais, a-t-il indiqué. On ne se parlait pas de sentiments. On faisait peu de choses ensemble, mais on vivait côte à côte, on communiquait beaucoup par des non-dits et des silences."