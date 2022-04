Thomas Dutronc est-il en couple ? Ce que l'on sait sur sa vie sentimentale

La famille chez les Dutronc c'est toute une affaire. Si Thomas Dutronc entretient une relation fusionnelle avec sa mère Françoise Hardy, les rapports ont été moins évidents avec son père Jacques Dutronc. Aujourd'hui, de l'eau a néanmoins couler sous les ponts entre père et fils puisque les deux hommes viennent d'entamer une tournée ensemble, Dutronc & Dutronc, avec près de 40 dates. Jacques Dutronc, réservé, peine à mettre des mots sur son fils Thomas qui lui évoque plus facilement leur relation. Mais ce fils qui a caché pendant longtemps un lourd secret à ses parents est en revanche très discret quand il s'agit de sa vie sentimentale.

Sur ce sujet, le musicien de 48 ans est en effet bien moins loquace. Néanmoins, dans les colonnes de VSD, en mai 2020, le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy confiait passer son confinement avec une amie. "Je suis avec mon amie dans l'Yonne, entre Auxerre et Joigny", avait-il ainsi fait savoir à nos confrères. Alors est-il en couple ? À en croire cette déclaration cela y ressemble fortement. Reste à savoir en revanche, si le duo a résisté au confinement.

Une ancienne compagne qui a compté

Sa vie amoureuse, Thomas Dutronc l'a toujours précieusement gardée privée. En 2015, il acceptait pourtant de se confier à nos confrères de Gala. Il révélait avoir une rupture sentimentale en évoquant "celle qui a fait de [lui] un homme". "Elle est fondamentale dans ma vie. Je l'ai rencontrée très jeune et il n'y a pas très longtemps, nos chemins se sont séparés, avait alors raconté le chanteur. Elle m'a appris l'écoute, la générosité, la gentillesse sans calcul et l'élégance. Dans tous les sens du terme. Elle a fait de moi quelqu'un de meilleur, d'apaisé." Il avait également remercié son ancienne compagne pour l'influence culturelle qu'elle a eue sur lui. Grâce à cette dernière, le fils de Jacques Dutronc semble avoir écouté beaucoup de musique et lu de nombreux ouvrages. Une relation selon ses mots pleine de "fraîcheur" et de "spontanéité". De rares mais jolis mots pour évoquer sa vie amoureuse.