Françoise Hardy prête à quitter la France ? Couverte de "honte", la chanteuse répond...

Françoise Hardy est extrêmement aimée des Français. Un sentiment qui la touche beaucoup, comme évoqué dans les colonnes du JDD, ce dimanche 3 juillet 2022. Ses tubes lui valent en effet d'appartenir au patrimoine musical de l'Hexagone, mais pourtant, elle ne cache pas sa "honte" d'être française. Au sujet des récentes élections présidentielles et législatives, l'ancienne compagne de Jacques Dutronc fait quelques confidences cashs à nos confrères. Mais envisage-t-elle pour autant de quitter la France ?

"Je suis atterrée qu'il y ait autant d'extrémistes dans mon pays, autant de gens ignorants de ses réalités économiques et j'ai honte d'être française, fait-elle savoir au JDD. Tous les pays européens ont reculé l'âge de la retraite à 65-67 ans alors qu'ils n'ont pas comme en France la dépense publique la plus élevée du monde !" La mère de Thomas Dutronc, dont elle est si fière, n'envisage néanmoins pas de tourner le dos à ce pays qu'elle affectionne tant. Lorsqu'on lui demande si elle a déjà envisagé de le quitter, elle répond : "Je n'ai jamais eu envie d'aller ailleurs. Sous une forme ou une autre, le cauchemar est partout."

Son calvaire

Au cours de cet entretien, Françoise Hardy revient également bien sûr sur son état de santé, très alarmant depuis des années. La chanteuse de 78 ans se bat en effet contre la maladie, victime d'un cancer lymphatique, puis d'un cancer du pharynx. Elle vit ainsi confinée depuis plus de trois ans. "Depuis mes 45 radiothérapies, l'absence définitive de salive et le manque d'irrigation du crâne et de toute la zone ORL ont rendu ma vie cauchemardesque. Je passe au moins cinq heures par jour à m'alimenter et suis toujours menacée d'hémorragies nasales à cause de mes narines trop sèches et obstruées malgré l'huile dont je les tapisse plusieurs fois par jour. Une récente hémorragie a encore plus desséché mon arrière-gorge, ce qui me vaut des crises de toux et d'étouffement", a-t-elle notamment confié.

Sa peur de la mort

Malgré toutes ces terribles charges, elle ne cache pas que sa peur de mourir est toujours là. Celle à qui l'on doit notamment les tubes Tous les garçons et les filles, Comment te dire adieu ou encore Tant de belles choses déclare à ce sujet : "Je pense depuis longtemps que la mort n'est que celle du corps qui appartient au monde matériel mais pas de l'esprit (de l'âme) que la mort physique libère et qui est d'une autre essence. Celle ne m'empêche pas d'avoir peur de mourir."